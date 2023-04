Bundesliga Alonso über mögliche Derby-Verlegung: „Könnte uns helfen“

DAZN ist sowohl am Freitag als auch am Sonntag Rechte-Inhaber für die Live-Spiele. „Bislang ist niemand mit dem Wunsch auf uns zugekommen, das Bundesliga-Spiel in Mainz zu verlegen“, erklärten die Schalker: „Wir rechnen fest damit, dass die Partie am nächsten Freitag wie geplant stattfindet. Eine so kurzfristige Änderung des Spielplans wäre allein mit Blick auf die bereits geplante Anreise unserer Fans, die uns wie bei jedem Auswärtsspiel zahlreich begleiten werden, nicht nachvollziehbar und entgegen den Interessen der mitreisenden Schalker.“