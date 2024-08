Psychologie im Alltag Alles in Ordnung? Wie Aufräumen und Psyche zusammenhängen

Das Bild des „chaotischen Genies“ ist verbreitet - aber nicht immer zutreffend. In der Tat könne ein gewisses Maß an Unordnung zwar kreativitätsfördernd wirken, so die Fachleute. Doch wenn das Chaos überhandnimmt und den Alltag dominiert, könne es schnell das Gegenteil bewirken und zu einem Gefühl des Stillstands führen.