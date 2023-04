Gesundheit Ab Samstag keine Corona-Maßnahmen im Saarland mehr

So endet die Verpflichtung zur Absonderung oder zur „Einhaltung der absonderungsersetzenden Maßnahmen“, wenn man positiv auf das Corona-Virus getestet wurde. Zudem müssen Besucherinnen und Besucher von Krankenhäusern, Rehakliniken, Pflegeeinrichtungen und Arztpraxen ab Samstag keine Maske mehr tragen. Ausnahmen gibt es in einzelnen Häusern, die via Hausrecht eigene Regelungen durchsetzen können.