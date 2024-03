Capsule Wardrobe 7 Dinge, die du über die Fußball-Ausrüstung wissen musst

Es gibt in den Fußballregeln des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) sogar einen eigenen Paragrafen für Unterwäsche. Laut DFB-Regel 4, Punkt 3, müssen Unterhemden einfarbig und in der Hauptfarbe der Trikotärmel sein. Auch Unterhosen oder Leggings müssen in der Hauptfarbe der Hose oder des untersten Teils der Hose gehalten sein.