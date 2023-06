Gesundheit 500 Patienten stehen auf Warteliste für Transplantation

Ein Hauptgrund, warum in 2022 mögliche Organspenden nicht vollzogen werden konnten, sei die fehlende Zustimmung gewesen. Nur in rund 15 Prozent der Fälle habe eine schriftliche Entscheidung der verstorbenen Person vorgelegen. Und in Fällen, in denen Angehörige allein entscheiden mussten, hätten sie in rund 80 Prozent „vermutlich aus Unsicherheit“ keine Einwilligung gegeben, hieß es.