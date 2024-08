Sicher im Sommer 5 Tipps für Diabetiker: So schützen Sie sich bei Hitze

Insulin sollte zwischen 2°C und 8°C gelagert werden, da es bei höheren Temperaturen an Wirksamkeit verliert. Der in Gebrauch befindliche Insulinpen kann bis zu 30°C aushalten, sollte aber nicht direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt sein. Für unterwegs eignen sich spezielle Isoliertaschen, die Insulin und Messgeräte kühl halten. Vorsicht: „Zu tief gekühlt können die Utensilien allerdings an Messgenauigkeit einbüßen, und Insulin kann in seiner Wirkung geschädigt werden, daher sollten diese Taschen unbedingt ohne Kühl-Akkus verwendet werden“, so die Expertin.