Die besten Tipps 5 häufige Beziehungsprobleme - und wie man sie lösen kann

Nimmt das Interesse an Sex bei beiden in gleichem Maße ab, ist das kein Problem für die Beziehung. Aber: „Üblicherweise entwickelt sich das in einer Beziehung nicht gleich“, sagt Prof. Beate Ditzen vom Institut für Medizinische Psychologie an der Uni Heidelberg. Er will also mehr Sex als sie. Oder andersherum. „Das ist ein Konfliktherd.“