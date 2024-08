Vordrucke, Beratung und Co. 3 Tipps: So gehen Sie die Patientenverfügung endlich an

All diese Fragen lassen sich in einer Patientenverfügung regeln. Das ist wichtig, damit Ärztinnen und Ärzte im Fall der Fälle wissen, welche Behandlungen man sich wünscht - oder eben nicht. Doch so eine Patientenverfügung aufzusetzen, fällt alles andere als leicht, niemand beschäftigt sich gerne mit dem eigenen Lebensende. Wo fängt man an, wo gibt es Hilfe, was muss man noch wissen? Ein Überblick: