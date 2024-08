Schmerzen im Rücken und Nacken 3 Tipps gegen Verspannungen auf langen Autofahrten

Wer lange im Auto sitzt, kennt es gut: Der Rücken ist verspannt und alles tut irgendwann weh. „Wenn ich in den Urlaub fahre, sechs bis acht Stunden am Steuer in dieser Position sitze, dann macht das Probleme“, sagt Orthopäde Matthias Manke aus Bochum. Obendrein verliert man dadurch auch an Konzentration.