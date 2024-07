Profis verraten ihre Tricks 3 Olympia-Sportarten ausprobiert: Tipps für Anfänger

Park oder Street: So heißen die beiden Skateboarding-Disziplinen bei den Olympischen Spielen. Bei Street ist der Name Programm. Für Sprünge und Tricks wird alles genutzt, was die Straße hergibt: Bordsteinkanten, Geländer, Bänke. Bei der Disziplin Park hingegen zeigen die Sportlerinnen und Sportler ihr Können etwa in einer in den Boden eingelassen „Bowl“, die an einen leeren Pool oder Teich erinnert.