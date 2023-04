2. Liga „17 Freispiele für alle“ - Fortuna geht neue Wege

„Das ist etwas, das es noch nie gegeben hat und kann wirklich eine Revolution im Profi-Fußball auslösen“, sagte Düsseldorfs Oberbürgermeister Stephan Keller. Der CDU-Politiker will weitere Wege mit dem Club finden, Fortuna stärker in der Stadt zu verankern. Auch die Stadt Düsseldorf hat als Stadioneigner Interesse an einem erfolgreichen Fußballclub. „Dieses einzigartige Konzept zeigt, was Düsseldorf kann, und ist ein Gewinn für unsere Sportstadt“, sagte Keller.