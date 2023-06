Nationalmannschaft 1000. Länderspiel: Gute Ukraine-Bilanz - Füllkrugs Top-Quote

Ukraine: Es ist das neunte Länderspiel gegen die Ukraine. Bislang gab es fünf Siege und drei Unentschieden. Der höchste Sieg war das 4:1 im Relegationsspiel 2001 in Dortmund, mit dem die DFB-Auswahl doch noch das Ticket zur WM-Endrunde in Japan und Südkorea lösen konnte. Teamchef der Nationalelf war damals der heutige DFB-Sportdirektor Rudi Völler. Das letzte Aufeinandertreffen gab es im November 2020 in Leipzig. In der Nations League gab es einen 3:1-Erfolg nach Toren von Leroy Sané und dem zweimal erfolgreichen Timo Werner.