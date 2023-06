Nationalmannschaft 1000. DFB-Länderspiel: 30 Jahre Rekordspieler Matthäus

Mit 150 Länderspielen liegt Matthäus, der 1990 mit dem Teamchef Beckenbauer in Italien Weltmeister wurde, auch vor dem 1000. Länderspiel der DFB-Auswahl am kommenden Montag in Bremen unangefochten vorn, übrigens gefolgt von gleich sechs Weltmeistern von 2014; angefangen bei Rekordtorschütze Miroslav Klose (137 Spiele) über Lukas Podolski (130), Bastian Schweinsteiger (121), Thomas Müller (121), Manuel Neuer (117) und Ehrenspielführer Philipp Lahm (113). Letzterer beendete seine Karriere nach dem krönenden WM-Finale vor neun Jahren in Rio gegen Argentinien (1:0).