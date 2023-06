Fußball 1. und 2. Bundesliga: So läuft die Relegation

Der VfB Stuttgart kämpft gegen den Hamburger SV um den Verbleib in der deutschen Eliteliga. Den Hamburgern wurde am Sonntag vom 1. FC Heidenheim der zweite direkte Aufstiegsplatz in letzter Sekunde noch entrissen. Das Hinspiel findet am Donnerstag (20.45 Uhr/Sat.1 und Sky) in Stuttgart statt. Der Tabellendritte der 2. Liga hat im Rückspiel am Montag in einer Woche (20.45 Uhr/Sat.1 und Sky) Heimrecht.