Fußball 1. FC Saarbrücken will Ausrutscher in Zwickau vermeiden

Saarbrücken · Nach dem Derby-Sieg gegen Waldhof Mannheim und vor dem Verfolgerduell gegen Dynamo Dresden will der 1. FC Saarbrücken unbedingt einen Ausrutscher beim FSV Zwickau verhindern. „In dieser Saisonphase entwickeln Mannschaften, für die es um die Existenz geht, oftmals besondere Kräfte“, warnte Trainer Rüdiger Ziehl vor der Partie beim Tabellenvorletzten am Sonntag (14.00 Uhr) in der 3. Fußball-Liga.

06.04.2023, 16:17 Uhr

Trainer Rüdiger Ziehl gestikuliert an der Seitenlinie. Foto: Ronny Hartmann/dpa-Zentralbild/dpa/Archivbild

Der 45-Jährige verwies auf das 3:4 der Zwickauer am vergangenen Wochenende beim SV Wehen Wiesbaden, wo der kommende Gegner „bei einer Spitzenmannschaft ein richtig gutes Spiel abgeliefert hat. Die Situation ist nichts Neues für sie, sie kennen und können den Abstiegskampf. Wir sind gewarnt und müssen wieder ein richtig gutes Spiel abliefern, um drei Punkte einfahren zu können.“ Am kommenden Freitag empfangen die Saarbrücker im Aufstiegskampf dann Dresden. Diese Partie „ist und darf bei uns noch kein Thema sein“, betonte Ziehl. Er muss weiter Sebastian Jacob, Steven Zellner, Tobias Jänicke und Mike Frantz verzichten. Auch für Robin Scheu kommt ein Einsatz nach überstandenem Infekt wohl noch zu früh. Fraglich ist der Einsatz von Richard Neudecker aufgrund einer Erkältung. © dpa-infocom, dpa:230406-99-235698/2

(dpa)