Fußball 1. FC Saarbrücken bleibt oben dran: 2:0 gegen Halle

Saarbrücken · Der 1. FC Saarbrücken hat seine Aufstiegschancen in der 3. Fußball-Liga gewahrt. Das Team von Trainer Rüdiger Ziehl kam am Samstag zu einem 2:0 (1:0)-Erfolg gegen den Halleschen FC. In der Tabelle liegen die Saarländer damit vor den beiden letzten Spielen beim MSV Duisburg (21.

13.05.2023, 16:06 Uhr

Ein Fußball liegt vor der Partie im Netz. Foto: Friso Gentsch/dpa/Symbolbild

Mai) und gegen Viktoria Köln (27. Mai) nur zwei Punkte hinter dem Zweiten SC Freiburg II, der nicht aufsteigen kann. Die Tore im Ludwigspark erzielten Mittelfeldspieler Richard Neudecker (44. Minute) und Marvin Cuni (87.) nach einem Konter. Adriano Grimaldi hatte nach 35 Minuten den Ball bei einem Foulelfmeter über das Tor geschossen. © dpa-infocom, dpa:230513-99-676627/2

(dpa)