2. Liga 1. FC Nürnberg wendet Relegation ab: Schleimer der Retter

Die Paderborner, die wegen eines privaten Vorfalls am Spielfeldrand nicht von Chefcoach Lukas Kwasniok betreut wurden, hätten vor 15 000 Zuschauern in einer guten Anfangsphase durch Florent Muslija und Marvin Pieringer in Führung gehen können. Danach fand der von vielen Ausfällen geplagte „Club“ in die Partie, immer wieder auch angetrieben vom türkischen U18-Nationalspieler Can Uzun, der sein Startelfdebüt gab.