Fußball 0:2 in Kaiserslautern: HSV patzt vor Hamburger Derby

Sechs Tage vor dem Derby gegen den FC St. Pauli hat der Hamburger SV den nächsten Rückschlag im Aufstiegsrennen der 2. Fußball-Bundesliga kassiert. Der HSV verlor am Samstagabend mit 0:2 (0:0) beim 1. FC Kaiserslautern und fiel dadurch vor den letzten sechs Spieltagen der Saison wieder auf den Relegationsplatz zurück. Stadtrivale St. Pauli kann am Sonntag gegen Eintracht Braunschweig mit dem elften Sieg in Serie bis auf drei Punkte an den HSV herankommen.