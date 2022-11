Wie kann man es sich zuhause gemütlich machen? : Wohlfühlen im Herbst: Modedesignerin Laura Theiss gibt Einrichtungstipps-Tipps

Natürliche Farben und Materialien sind der Herbsttrend 2022. Die Homburger Designerin laura Theiss hat dazu eigene Vorsellungen. Foto: BeckerBredel

Serie Saarbrücken Homburg Modedesignerin Laura Theiss ist für extravagante Strickmode bekannt. Doch im Haus mag sie es ganz anders. Sie verrät uns ihre Einrichtungs-Ideen.

Der Herbst hat es schwer – wenn es um Dekoration geht. Denn bevor der Herbstblues im November so richtig einsetzt, gegen den man dann zuhause mit Kuschel-Atmosphäre ankämpfen kann, ist allüberall erst mal Oh-du-Fröhliche. In den Baumärkten und Möbelhäusern wurden die Weihnachtsabteilungen längst aufgebaut. Und wer jetzt erst nach genuiner Herbst-Deko sucht, fühlt sich womöglich fehl am Platze. Braucht man sie denn überhaupt, eine jahreszeitliche Herbst-Dekoration, um sich in den eigenen vier Wänden wohl zu fühlen? Von Notwendigkeit kann keine Rede sein, aber schön ist es zweifelsohne, wenn ins Zuhause mehr Behaglichkeit einzieht – schon vor dem ersten Advent, dem traditionellen Starttermin für das winterliche Einschmücken des Hauses.

„Cosy“ und „hygge“ soll es sein

Ein herbstliches Outfit gelingt ohne Weihnachtsglitzer, und ohne viel Invest, wie Laura Theiss meint. Die aus Litauen stammende Modedesignerin, die für das Londoner Kaufhaus Harrods auch schon Interior-Dekorations-Ideen entwickelte, hat sich für unser Treffen Möbel Martin in Saarbrücken ausgesucht. Hat Artikel zusammengestellt, die Gemütlichkeit erzeugen sollen – Wohn-Experten nennen diesen Stil „cosy“ oder „hygge“. Bei Theiss sind die Accessoires Trockenblumen, Vasen, Windlichter, Kissen, Kürbis-Skulpturen, Flechtkörbe und Decken, drapiert auf einem Beistelltisch neben einem Sessel, der mit schmeichelndem, hellgrauen Cord bezogen ist – einer der neuesten Stoff-Trends. Die Materialien der Gestaltungs-Elemente wirken natürlich, die Formen schlicht, die Farben sanft – bis auf wenige leuchtende Akzente durch krasses Senfgelb. Die Trends 2022/23 kämen „aus der Realität“, sagt Theiss, und auch auf bekannten Home & Living-Internetplattformen heißt es, der diesjährige Herbst-Stil liefere „Anspielungen und Liebeserklärungen an die Natur“. Die Firma Loberon beispielsweise gibt die Farbwelten Kürbis-Orange, Wald-Grün und Beerentöne vor.

Doch Designerin Theiss hat nicht nur das gerade Angesagte im Auge, sie achtet auf Nachhaltigkeit, was in diesem Fall heißt: Auch in den nächsten Jahren sollten die hinzu gekauften Stücke wieder verwendbar sein. „Man muss nicht immer Neues kaufen, man sollte nutzen, was man hat und neue Kombinationen finden“, sagt sie. Sie gibt einen überraschenden Rat: Im Herbst auf Sommertöne setzen, auf sattes Gelb, lichtes Grün und Lavendellila: „Diese Farben assoziieren wir mit Wärme.“

Deko kann man stricken und häkeln

In ihrer Heimat Litauen seien solcherart Überlegungen wichtig, erzählt Laura Theiss. Nach der Wende verbrachte sie als Teenager viele lange, kalte, dunkle Abende in den eigenen vier Wänden – und hielt sie nicht nur aus. Denn mit Stricken und Häkeln habe die Familie die Winterabende sinnvoll ausgefüllt: „Unser gesamtes Haus war mit selbst gemachten Sachen voll. Wir haben Tischdecken gehäkelt, Decken gestrickt, sogar Bilder. Wir hatten keine Wahl, wir blieben zuhause und hatten das gute Gefühl: Zumindest das haben wir unter Kontrolle.“

Diese Zeit trägt Theiss offensichtlich in den Genen. „Ich bin ein Sparfuchs geblieben“, sagt sie und trotzt der Gefahr einer Glaubwürdigkeitslücke. Schließlich lebt sie als eine der bekanntesten Strick-Fashion-Designerin mit eigenem Label einen privilegierten Alltag, ist zudem Ehefrau von Dr. Peter Theiss, einem der erfolgreichsten (Pharma-)Unternehmer des Saarlandes. Theiss ist Luxus gewöhnt, doch einer ihrer Einrichtungs-Grundsätze lautet: keine Angst vor Fakes. „Gute Imitationen haben oft praktische Vorteile, beispielsweise was die Flecken auf echtem Marmor angeht“, sagt sie und erklärt damit ihre Wahl eines Beistelltisches, der nur so aussieht, als sei er aus Naturstein. Auch das weiße Lammfell, das sie in ihre Deko integriert hat, ist aus Kunstfaser „wegen des Tierschutzes“. Theiss bricht generell eine Lanze für die neuen Mischgewebe, die sich in den letzten Jahrzehnten als pflegeleichte Alternativen etabliert hätten: „Es muss nicht immer ein teures Cashmere- oder Merinowolle-Plaid sein, nicht jeder verträgt das, es kann kratzig sein.“ Selbst auf echten Kerzenschein verzichtet Theiss zuhause, aus Sicherheitsgründen. Aber weil sie das lebendige Flackern als Lichtquelle liebt, nimmt sie Batterie betriebene LED-Kerzen. Viele. „Mit Kerzen assoziiert man Wärme. Das läuft über das Unterbewusstsein“, sagt sie.

Gefragt wie selten: Lichterketten und Leuchtbäume

Die Lust auf Licht bestätigt André Pranger, der in Saarbrücken das Wohnstudio „La Maison“ betreibt. Kerzenständer, Windlichter, Lichterketten und Leuchtbäume würden unabhängig von der Weihnachts-Deko besonders nachgefragt: „Die Leute mögen ein verträumten Gefühl.“ Die Corona-Pandemie habe den Einrichtungs-Stil markant verändert, so der Einrichtungs-Fachmann, Glätte und Poliertheit seien einem Wohlfühl-Ambiente gewichen. Zudem setze sich Nachhaltigkeit als Verkaufsargument immer mehr durch, etwa bei recycelten Stoffen. Derzeit beobachte er zudem eine Vorliebe für eine dunkle Farbpalette – für Rubin, Brombeer, Blutorange.

In Laura Theiss‘ Zuhause sieht man viel Weiß. Es ist ein sehr modernes, auf den ersten Blick minimalistisch ausgestattetes Haus in Homburg, doch Theiss mag es, wenn Dinge übereinander purzeln: Decken, Kissen, Socken: „Ich lebe ungern in einem Museum“, sagt sie. Durch Textilien mit angenehmer Haptik könne man die Wohnung ganz leicht wärmer und persönlicher wirken lassen.

Wieder Trend: Cocconing