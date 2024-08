Haustiere Zahnpflege bei Katzen: So bleiben die Beißer gesund

Es gibt Fingerlinge, die man sich über den Zeigefinger ziehen und damit die Zähne putzen kann. So kann man dem Plaque entgegenwirken. Das ist bei Katzen immer etwas schwieriger, weil sie in der Regel nicht so kooperativ sind. Ich kenne aber einige Katzen, bei denen der Besitzer es geschafft hat - eben von Welpenbeinen an.