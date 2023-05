Studie Zahl der Ausbildungsverträge im Saarland deutlich gesunken

Bei der dualen Ausbildung im Saarland beträgt der Rückgang 23 Prozent binnen zehn Jahren (bundesweit minus 18 Prozent), heißt es in der Analyse des Forschungsinstituts für Bildungs- und Sozialökonomie (FiBS). Bei der schulischen Berufsausbildung wurde ein Minus von 8 Prozent festgestellt. Im deutschlandweiten Schnitt gab es hingegen ein leichtes Plus von einem Prozent - in 11 von 16 Bundesländern wurde ein Anstieg verzeichnet.