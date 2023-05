Wetter Wechsel aus Sonne und Wolken über das lange Wochenende

Offenbach · Ein Mix aus Sonne und Wolken mit angenehmen Temperaturen erwartet die Rheinland-Pfälzer und Saarländer über das lange Wochenende. Der Brückentag startet zunächst heiter, bevor später vor allem in der Pfalz einige Wolken durchziehen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Donnerstag in Offenbach mitteilte.

18.05.2023, 11:32 Uhr

Mohnblumen blühen auf einem Feld am Wegesrand. Foto: Federico Gambarini/dpa/Symbolbild

Die Höchsttemperaturen liegen am Freitag zwischen 17 und 20 Grad. Die Nacht zum Samstag bleibe trocken, so die Meteorologen. Die Temperaturen sinken auf zehn bis sieben Grad, in der Eifel auf bis zu drei Grad. Am Samstag wechseln sich Sonne und Wolken ab, dazu kann es einzelne Schauer geben. Die Höchstwerte liegen zwischen 17 und 22 Grad. Auf sommerliche 23 bis 27 Grad können sich die Menschen in Rheinland-Pfalz und dem Saarland nach Angaben der Wetterexperten dann am Sonntag freuen. Allerdings seien gegen Nachmittag und Abend auch einzelne Schauer und Gewitter dabei. Örtlicher Starkregen sei dabei nicht ausgeschlossen. © dpa-infocom, dpa:230518-99-736058/2

(dpa)