Erste Hilfe für Vierbeiner Was tun, wenn der Hund von einer Biene gestochen wurde?

Erkennen können Sie eine allergische Reaktion etwa an einer schnellen, flachen Atmung und blassen Schleimhäuten, einem hohen Puls oder wenn Ihr Hund zittert und taumelt, so die Zeitschrift „Ein Herz für Tiere“. In den meisten Fällen treten solche allergischen Reaktionen demnach innerhalb von 20 Minuten auf, in wenigen Fällen erst nach einigen Stunden. Laut „Aktion Tier“ sind sie bei Hunden aber sehr selten.