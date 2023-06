Brände Waldbrand bei Jüterbog wieder aufgeflammt

Auffrischender Wind hat den Waldbrand bei Jüterbog südlich von Berlin wieder angefacht: „Es herrscht wieder eine brenzlige Situation“, sagte die Leiterin des städtischen Ordnungsamts, Christiane Lindner-Klopsch, am Freitagnachmittag. So seien in dem mehr als 600 Hektar großen Brandgebiet zahlreiche abgelöschte Bereiche wieder in Flammen und an einer Stelle sei das Feuer sogar auf ein bislang intaktes Waldgebiet übergesprungen.