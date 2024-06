Raubvögel mit Nachwuchs Vorsicht beim Joggen vor Angriffen von Mäusebussarden

„Die Gefahr eines Angriffs besteht nur während der Aufzucht und ist zudem von Paar zu Paar unterschiedlich“, erklärt Nabu-Experte Christian Chwallek. Die kritische Phase, in der die Altvögel am ehesten ihre Brut aggressiv verteidigen, beginnt demnach Anfang Juni und reicht bis in den Juli hin. „Sobald die Jungen selbstständig sind, kehrt bei den Eltern wieder Ruhe ein.“