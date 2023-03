Streit um Freilaufverbot : Vogelschutz: Erstes Zwangsgeld für Walldorfer Katzenhalter

Eine Katze steht vor einer Katzenklappe. Zum Schutz der vom Aussterben bedrohten Haubenlerchen gilt ab April wieder «Hausarrest» für Katzen in Teilen von Walldorf (Rhein-Neckar-Kreis). Foto: Uwe Anspach/dpa

Walldorf Eine Freigängerkatze war wiederholt in den Gefahrenbereich einer streng geschützten Vogelart eingedrungen. Ihr Halter muss deshalb 500 Euro zahlen.

Im Streit um das Freilaufverbot für Katzen in Walldorf hat das Landratsamt des Rhein-Neckar-Kreises in einem ersten Fall ein Zwangsgeld erlassen. Wie das Regierungspräsidium als höhere Naturschutzbehörde mitteilte, war in diesem Fall eine Freigängerkatze wiederholt im Gefahrenbereich der im Süden Walldorfs lebenden Haubenlerche festgestellt worden.