Insektensterben : Vielen Insektenarten droht die Nahrung auszugehen

Bonn In den ausgeräumten Agrarlandschaften hat die Nahrungsvielfalt für Insekten dramatisch gelitten, warnen Wissenschaftler der Universität Bonn.

(np) In jedem Jahr schrumpft die Zahl der an Land lebenden Insekten um knapp ein Prozent, berichten Forscher des Deutschen Zentrums für integrative Biodiversitätsforschung und der Universitäten Leipzig und Halle-Wittenberg. Binnen dreier Jahrzehnte hat die Zahl der Insekten um mehr als ein Viertel abgenommen. Über die Ursachen des Insektensterbens an Land – die Zahl der im Wasser lebenden Insekten nimmt zu – debattiert die Fachwelt. Sind es die Pestizide in der Landwirtschaft, die Zerstörung des Lebensraums? Forscher der Universitäten Bonn und Zürich haben nun Ergebnisse einer neuen Untersuchung präsentiert, die darauf hinauslaufen, dass vielen Tierarten schlicht das Futter ausgeht.