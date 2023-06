Wetter Viel Sonne und sommerliche Temperaturen erwartet

Offenbach · Den Menschen in Rheinland-Pfalz und im Saarland steht ein sonniges Wochenende mit Temperaturen bis zu 27 Grad bevor. Am Samstag werde es heiter bis sonnig, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Freitag in Offenbach mit.

02.06.2023, 11:30 Uhr

Die Sonne scheint am Himmel. Foto: Christophe Gateau/dpa/Symbolbild

Die Temperaturen steigen auf 23 bis 27 Grad an, in der Hocheifel auf 21 Grad. In der Nacht zum Sonntag bleibt es überwiegend klar bei Tiefstwerten zwischen 13 und 9 Grad. Auch am Sonntag erwartet der DWD viel Sonnenschein mit Temperaturen zwischen 23 bis 27 Grad, in Hochlagen soll es maximal 20 Grad warm werden. Am Montag wird es den Meteorologen zufolge erneut bis zu 27 Grad warm. Neben viel Sonne sollen auch leichte Quellwolken durchziehen. © dpa-infocom, dpa:230602-99-916112/2

(dpa)