Wetter Viel Sonne in Rheinland-Pfalz und im Saarland erwartet

Offenbach · Die Menschen in Rheinland-Pfalz und im Saarland können sich die kommenden Tage weiterhin auf sonniges und trockenes Wetter einstellen. Am Mittwoch werden Höchsttemperaturen zwischen 24 und 27 Grad erreicht, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilte.

14.06.2023, 09:19 Uhr

Die Sonne scheint am Himmel. Foto: Christophe Gateau/dpa/Symbolbild

In höheren Lagen erwarten die Meteorologen Höchstwerte von um die 22 Grad. Dabei bleibt es sonnig und niederschlagsfrei. Am Donnerstag bleibt es trocken, die Höchstwerte liegen dann zwischen 25 und 28 Grad. In höheren Lagen liegt die Maximaltemperatur bei 23 Grad. Der Trend aus sommerlichen Temperaturen und viel Sonne setzt sich auch am Freitag fort. Die Temperaturen klettern auf 25 bis 28 Grad, im Bergland sind 23 Grad zu erwarten. © dpa-infocom, dpa:230614-99-48479/2

(dpa)