Flutkatastrophe Untersuchungsausschuss geht am Donnerstag weiter

Mainz · Der Landtags-Untersuchungsausschuss zur Flutkatastrophe wird am kommenden Donnerstag (27. April) fortgesetzt. Auf Initiative der AfD-Fraktion werde noch einmal der Chef der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) Thomas Linnertz geladen (8.30 Uhr), sagte der Ausschussvorsitzende Martin Haller (SPD) am Freitagabend im Anschluss an die 41. öffentliche Sitzung in Mainz.

21.04.2023, 19:21 Uhr

Ein Ordner liegt im Plenarsaal des Landtags zu Beginn einer Sitzung «des» Untersuchungsausschusses auf einem Tisch. Foto: Arne Dedert/dpa

Der SPD-Politiker Linnertz wird zum vierten Mal befragt. Diesmal werde es noch einmal um den Urlaub bei der Behörde nach der Flutkatastrophe und insbesondere den der damaligen Vize-Präsidentin gehen. Sie steht wegen einer USA-Reise kurz nach der Flutkatastrophe mit mindestens 134 Toten in der Kritik. © dpa-infocom, dpa:230421-99-403669/2

(dpa)