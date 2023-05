Schifffahrt U-Boot passiert Deutsches Eck bei Koblenz

Am Freitag hatte „U17“ zunächst Emmerich und Wesel passiert und dann in Duisburg festgemacht. Dort verfolgten Tausende Schaulustige die Ankunft. Am Samstagmorgen war das U-Boot dann über Düsseldorf zum nächsten Zwischenstopp nach Köln gezogen worden. Am Sonntag ging es weiter über Bonn in Richtung Koblenz und zum nahen Lahnstein.