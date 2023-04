Landtag U-Ausschuss zur Flut beendet Beweisaufnahme

Auf Antrag der CDU hatte der Landtag in seiner Sitzung am 22. September 2021 die Einsetzung eines parlamentarischen Untersuchungsausschusses „zur Flutkatastrophe in Rheinland-Pfalz, deren Folgen und zur rechtlichen und politischen Verantwortung der Landesregierung, ihrer nachgeordneten Behörden sowie aller sonstigen öffentlichen Stellen hierfür“ beschlossen. Am 1. Oktober 2021 konstituierte sich der Ausschuss. Beginn der öffentlichen Beweisaufnahme war eine ganztägige auswärtige Sitzung am 20. Dezember 2021 im Ahrtal. Dabei ging es um die Frage, welchen Einfluss die topographische und geologische Beschaffenheit des Ahrtals auf die Flutkatastrophe am 14./15. Juli 2021 hatten.