Regierung U-Ausschuss Flutkatastrophe tagt wohl zum letzten Mal

In der Nacht vom 14. auf den 15. Juli 2021 waren im Ahrtal mindestens 134 Menschen ums Leben gekommen. Hunderte Menschen wurden verletzt, Tausende Häuser zerstört. Die ADD hatte die Einsatzleitung am 17. Juli übernommen. Der 31. Untersuchungsausschuss in der Geschichte des Landes war auf Initiative der CDU vor mehr als 1,5 Jahren eingesetzt worden.