106. Giro d'Italia „Tragt eine Maske“: Corona-Sorgen beim Kampf um Rosa

Dann will auch der deutsche Zeitfahr-Meister Kämna ein erstes Ausrufezeichen setzen. Unter die besten Zehn soll es gehen, genauso wie am Ende in der Gesamtwertung. Der 26-Jährige hat in diesem Jahr die Wandlung vom Etappenjäger zum Klassement-Fahrer vollzogen. Mit Teamchef Ralph Denk verfolgt Kämna den Plan, ob es in Zukunft mal Richtung Podium bei einer Grand Tour geht. Beim Giro will Kämna es zeigen: „Ich bin vermutlich auf einem Level, das ich vorher noch nie hatte“, sagte er, schränkte aber auch ein: „Ob ich mit Remco oder Primoz mithalten kann, weiß ich nicht. Das sind außergewöhnliche Fahrer.“