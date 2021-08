Wichtige Tipps : Was man beim Steuerbescheid beachten sollte

Service Berlin Ist der Steuerbescheid nicht korrekt, können Steuerzahler Einspruch einlegen. Allerdings bleibt ihnen dafür nicht ewig Zeit. Wer sich nicht an die Fristen hält, kann nichts mehr ändern.

Eigentlich wäre die Frist für die Abgabe der Steuererklärung schon abgelaufen. Denn in der Regel müssen die Daten bis Ende Juli dem Finanzamt vorliegen. Doch durch die Corona-Pandemie hat sich das in diesem Jahr geändert: Die Abgabefrist für die Steuererklärung 2020 hat der Fiskus um drei Monate verlängert.

Erster Schritt ist deshalb: Kontrollieren Sie, ob all ihre Ausgaben, die Sie in der Steuererklärung vermerkt haben, auch im Steuerbescheid stehen. Ist das Finanzamt abgewichen und hat bestimmte Aufwendungen nicht anerkannt, können Sie Einspruch einlegen.

Das Verfahren ist einfach und kostenlos. Man muss sich nur an die Fristen halten: Einspruch kann man einen Monat lang einlegen, erklärt die Stiftung Warentest. Die Frist beginnt mit dem Erhalt des Steuerbescheides, wobei der Fiskus üblicherweise von einer dreitägigen Postlaufzeit ausgeht. Das heißt: Stempel des Steuerbescheides plus drei Tage – dann gilt der Bescheid grundsätzlich als zugegangen.

Den Einspruch können Sie per Brief oder E-Mail einlegen, über das Elster-Online-Portal oder ein anderes Steuerprogramm. Steuerzahler müssen ihn an das für sie zuständige Finanzamt schicken. In vielen Städten gibt es gleich mehrere davon. So vermeiden sie Verzögerungen bei der Bearbeitung.