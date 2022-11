Urteil : Tier-Heilpraktiker klagen mit Erfolg gegen Behandlungsverbot

Karlsruhe Seit knapp einem Jahr dürfen Haustieren bestimmte homöopathische Mittel nur noch vom Tierarzt verabreicht werden. Für einige Heilpraktiker bedeutete das quasi das berufliche Aus - bis jetzt.

Hunde, Katzen und andere Haustiere dürfen ab sofort wieder von allen mit bestimmten homöopathischen Mitteln behandelt werden, die eigentlich für Menschen gemacht sind. Das Bundesverfassungsgericht erklärte eine im Januar in Kraft getretene Vorschrift teilweise für nichtig, wonach das ausschließlich Tierärzten vorbehalten war. Der damit verbundene Eingriff in die Berufs- und Handlungsfreiheit sei nicht verhältnismäßig, teilten die Karlsruher Richterinnen und Richter am Mittwoch (16. Dezember) mit.