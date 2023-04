Hochwasserfolgen Teil der Zug-Eifelstrecke bis Gerolstein wieder befahrbar

Bereits im vergangenen Jahr wurden Teilabschnitte wieder in Betrieb genommen: So fahren Züge bislang wieder von Trier-Ehrang über Auw an der Kyll bis Kyllburg. Beim Abschnitt nach Gerolstein war es zuvor zu Verzögerungen gekommen, weil unter anderem für den Bau benötigte Kabel nicht in erforderlichen Mengen am Markt verfügbar waren.