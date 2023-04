Flutschäden Teil der zentralen Wasserleitung im Ahrtal freigegeben

Auch andernorts im Tal läuft der Wiederaufbau von Leitungen. In Sinzig kurz vor der Mündung in den Rhein muss eine Kanaltrasse über die Ahr zur Kläranlage Sinzig neu gebaut werden. Sie wird unter anderem dafür sorgen, dass die Gemeinde Bad Breisig wieder komplett an die Kläranlage angeschlossen wird. Auch für diese Trasse sollte am Mittwoch ein Förderbescheid in Höhe von knapp fünf Millionen Euro übergeben werden. Die Trasse wird künftig etwas anders verlaufen als die alte, da sich das Bett der Ahr verschoben hat.