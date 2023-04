Ahrtal Streit um Nepomukbrücke: Ortsbürgermeister tritt zurück

Vrijdaghs schrieb nun in einem auf der Homepage der Gemeinde veröffentlichten Bürgerbrief, dass eine Mehrheit des zwölfköpfigen Gemeinderats plötzlich in einem Brief einen Stopp der Abrisspläne gefordert habe, ohne dass darüber zuvor in dem Gremium gesprochen worden sei. „Auf dieser Basis möchte ich mit dem Gemeinderat nicht mehr arbeiten.“ Er werde daher mit Ablauf des Aprils zurücktreten. „Ich bin sehr traurig“, sagte Vrijdaghs der Deutschen Presse-Agentur. Er habe in den Ehrenamt immer mit viel Herzblut gearbeitet. Er war erst im August 2022 zum Ortsbürgermeister gewählt worden.