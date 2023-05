Wetter Starkregen und Gewitter in Rheinland-Pfalz und dem Saarland

Am Sonntagabend und in der Nacht zum Montag hatte Starkregen in der Verbandsgemeinde Daaden-Herdorf im Landkreis Altenkirchen für überschwemmte Straße und Hangrutsche gesorgt. Rund 250 Kräfte der Feuerwehr, Polizei, des Technischen Hilfswerks (THW) und des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) waren im Einsatz.