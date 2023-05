Deutscher Wetterdienst warnt Starkregen und Gewitter in Rheinland-Pfalz und dem Saarland erwartet

Update vom 9. Mai: Im Saarland und in Rheinland-Pfalz bleibt es laut Deutschem Wetterdienst weiter bei mäßig warmer und feuchter Luft. Tiefausläufer aus dem Atlantik sorgen deshalb für unbeständiges Wetter. Es muss also weiter mit Gewittern und Starkregen gerechnet werden. Diese können am Dienstag ab dem Nachmittag aufziehen und bis zu 20 Liter Regen pro Quadratmeter mit sich bringen. Abseits des Starkregens zieht ab Mittag schauerartiger Regen auf.