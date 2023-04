Flutkatastrophe Staatssekretär Manz wieder in U-Ausschuss zur Flut geladen

In der Marathonsitzung am Freitag wird auf Initiative der AfD hin unter anderem das Thema Hochwassergefahrenkarten im Fokus stehen. Geladen sind dazu auch Vertreter der für den Katastrophenschutz zuständigen Behörde ADD, der Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord sowie des Landesamtes für Umwelt (LfU). Manz wird dann der letzte vorgeladene Zeuge am Abend sein. Er sei am 14. Juli 2021 für die Wasserwirtschaft und damit für die Hochwasservorhersage und die Warnung zuständig gewesen, sagte der AfD-Fraktionsvorsitzende und -Obmann in dem Ausschuss, Michael Frisch, am Dienstag.