Bildung SPD erwägt frühere Sprachtests vor der Grundschule

Zwar besuchten in Rheinland-Pfalz 99 Prozent der Kinder eine Kita, aber es gebe Stadtteile, in denen viele Kinder mit Förderbedarf gar nicht oder nur unregelmäßig kämen. Die bisherigen Angebote hätten diese Familien und Eltern nicht erreicht. Denkbar sei die Einführung vorgezogener Spracherhebungstests und damit verbundener Förderung frühestens vom Schuljahr 2024/25 an.