Deutscher Wetterdienst Sonniges und warmes Pfingstwochenende erwartet

Offenbach · Den Menschen in Rheinland-Pfalz und im Saarland steht ein sonniges Pfingstwochenende mit teils sommerlichen Temperaturen bevor. Am Pfingstsonntag werde es überwiegend heiter, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Samstag in Offenbach mit.

27.05.2023, 11:23 Uhr

Butterblumen im Sonnenschein. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Symbolbild

Im Süden lässt sich öfter die Sonne blicken als im Rest des Landes. Die Temperaturen steigen auf 22 bis 27 Grad. In der Nacht zum Montag bleibt es überwiegend klar, nur im Norden werden Wolken erwartet. Die Tiefwerte liegen zwischen 12 und 8 Grad. Der DWD rechnet auch am Pfingstmontag mit heiterem Wetter und durchziehenden Wolken. Regnen wird es den Meteorologen zufolge nicht. Die Temperaturen erreichen maximal 21 Grad im Norden und 26 Grad in der Vorderpfalz. In den Hochlagen im Norden sagt der DWD 19 Grad voraus. Am Dienstag wird es heiter und teils sonnig bei Höchstwerten zwischen 20 und 25 Grad. Nur im Norden sowie über den Bergen können sich zeitweise Wolken bilden. © dpa-infocom, dpa:230527-99-845423/2

(dpa)