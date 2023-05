DWD-Vorhersage Sonne und warmes Wetter in Rheinland-Pfalz und im Saarland

Offenbach · In den kommenden Tagen wird es in Rheinland-Pfalz und im Saarland spürbar wärmer. Am Mittwoch sei mit überwiegend sonnigem Wetter zu rechnen, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit. Die Temperaturen steigen dabei auf maximal 17 bis 20 Grad.

03.05.2023, 09:46 Uhr

Bäume werfen in der Morgensonne lange Schatten auf ein Feld. Foto: Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Die Nacht zu Donnerstag bleibt überwiegend klar bei Tiefstwerten zwischen 9 und 4 Grad. Am Donnerstag werden nahezu sommerliche Temperaturen erreicht. Laut DWD wird es heiter bis sonnig bei Höchstwerten zwischen 22 und 25 Grad. Nur gegen Abend können sich von Westen her einige Wolken bilden. Richtung Wochenende wird das Wetter deutlich ungemütlicher. Die Meteorologen rechnen mit einem Mix aus Wolken, einigen Schauern und teils kräftigen Gewittern bei Höchstwerten zwischen 20 und 23 Grad. Starkregen und kleinkörniger Hagel sind demnach möglich, heftiger Starkregen hingegen ist eher unwahrscheinlich. © dpa-infocom, dpa:230503-99-539258/2

(dpa)