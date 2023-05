Vorschau Sommerwetter und Gewitter in Rheinland-Pfalz und Saarland

Offenbach · In den kommenden Tagen soll es in Rheinland-Pfalz und im Saarland frühsommerlich warm werden. Gleichzeitig ist auch mit Schauern und Gewittern zu rechnen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach am Samstag mitteilte.

20.05.2023, 12:40 Uhr

Windkraftanlagen drehen sich bei Sonnenaufgang in der Südeifel. Foto: Harald Tittel/dpa

Am Sonntag soll es demnach wechselnd bewölkt und sonnig werden. Am Nachmittag und Abend gibt es ein geringes Schauer- und Gewitterrisiko. Starkregen schließen die Wetterexperten nicht aus. Die Temperaturen steigen auf 24 bis 28 Grad, in Hochlagen bleibt es etwas kühler. Am Montag wird es laut der Vorhersage zunächst heiter. Im Laufe des Tages ziehen Quellwolken auf, Schauer und Gewitter werden wahrscheinlicher. Lokal kann es zu heftigem Starkregen kommen. Bei Temperaturen von maximal 23 bis 27 Grad rechnet der DWD mit schwülwarmer Luft. Am Dienstag zieht eine dichtere Wolkendecke auf. Örtlich könne etwas Regen fallen, häufig bleibe es aber auch trocken. Mit den sommerlichen Temperaturen ist am Dienstag vorerst Schluss: Maximal erwartet der DWD 15 bis 20 Grad, am Oberrhein sind 22 Grad möglich. © dpa-infocom, dpa:230520-99-760305/2

(dpa)