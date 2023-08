Wettervorhersage Sommer geht wechselhaft zu Ende

Auch der Dienstag beginnt stark bewölkt, im Tagesverlauf lockern die Wolken örtlich auf. Einzelne Schauer sind laut DWD möglich. Dazu wird es maximal 19 bis 22 Grad warm. Ein ähnliches Bild erwartet der Wetterdienst für den Mittwoch, nur könnte der Regen am Nachmittag und am Abend im Norden stärker werden. An diesem Freitag, dem 1. September, ist meteorologischer Herbstanfang.