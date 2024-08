Beliebter Schwamm im Test Super-Hype um diesen Spülschwamm: Was kann der Scrub Daddy wirklich?

Ein einfacher Schwamm, der die Haushaltswelt revolutioniert? Der Scrub Daddy, ein kleiner, lächelnder Reinigungsschwamm, hat das ein Stück weit geschafft. Auf TikTok und Instagram erreicht und begeistert er Millionen junger Menschen auf der ganzen Welt. Seit seinem Auftritt in der US-amerikanischen TV-Show „Shark Tank“ ist der Schwamm zum internationalen Phänomen geworden. Doch was steckt hinter dem Hype? Warum ist dieser Schwamm in Millionen von Haushalten unverzichtbar geworden? In diesem Artikel werfen wir einen Blick auf die Erfolgsstory des Scrub Daddy und haben die beliebtesten Schwämme der Marke – den Scrub Daddy und sein pinkes Pendant, die Scrub Mommy – getestet.