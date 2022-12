RSV-Infektionswelle : RS Virus: Symptome bei Babys und Kleinstkindern – wann Sie zum Arzt müssen

Angesichts der RSV-Infektionswelle sind Eltern von Kleinstkindern in Sorge. Kinderkliniken sind zunehmend überlastet. Bei welchen Symptomen Sie umgehend einen Kinderarzt aufsuchen sollten.

Nach Angaben des Robert Koch-Institus (RKI) verläuft die RSV-Erkrankung bei unter Einjährigen in 5,6 Fällen pro 1000 Kindern schwer. Im Mittel enden 0,2 Prozent der Fälle tödlich und das bei Kleinkindern ohne bekanntes Risiko, wie etwa einem angeborenen Herzfehler. Risikopatienten sind entsprechend stärker gefährdet. Dennoch sollten Eltern jetzt nicht in Panik verfallen, denn statistisch gesehen infiziert sich annähernd jedes Kind in den ersten beiden Lebensjahren mit dem RS-Virus. Aber auf welche Alarmzeichen sollten Eltern umgehend reagieren?

Warum kann eine Infektion mit dem RS-Virus für Kinder gefährlich werden?

Symptome einer RSV-Infektion: Das sind die Alarmzeichen

RS-Virus-Zahlen explodieren: Kinderarzt im Saarland schlägt Alarm

„Kinder sterben, weil wir sie nicht mehr versorgen können“, sagte der leitende Oberarzt der Kinderintensivmedizin an der Medizinischen Hochschule Hannover, Michael Sasse am Donnerstag, 1. Dezember. Auch im Saarland spitzt sich die RSV-Infektionswelle derweil zu. Bereits seit Wochen beklagen Kinderärzte, dass die Intensivstationen an ihre Belastungsgrenze stoßen. Nun stehen die saarländischen Kinderkliniken vor dem Kollaps.

Das liegt weniger an belegten Intensivbetten, als viel mehr an fehlendem Personal – sowohl in der Pflege als auch bei den klinischen Kinderärzten. „Wir betreuen aktuell pro Tag bis zu dreimal mehr Akutpatienten wie sonst“, sagt Dr. Benedikt Brixius, der in Homburg eine Kinderarztpraxis betreibt und Bereitschafts-Wochenend-Dienste in der Kinderklinik Kohlhof leistet. „Was sich derzeit abspielt, habe ich in 21 Jahren Praxistätigkeit noch nicht erlebt.“ Nicht mal zu Corona-Hochzeiten, so Brixius.