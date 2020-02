Technik : Jeder dritte Deutsche fürchtet die Macht der Roboter

Essen Das Thema Künstliche Intelligenz spaltet Deutschland. Das Vertrauen in Computerprogramme ist gering.

(np) Die Menschen in Deutschland haben ein gespaltenes Verhältnis zur Künstlichen Intelligenz (KI). Sie sei nützlich und erleichtere in vielen Fällen das Leben, denkt die Mehrheit. Doch ein Drittel hat Angst vor einer Zukunft, in der KI-Systeme Entscheidungen treffen und die Hälfte der Deutschen hegt zumindest Sicherheitsbedenken, haben Studenten der FOM-Hochschule in Essen bei einer bundesweiten Umfrage herausgefunden, an der fast 22 000 Menschen teilnahmen. Die Fachhochschule für Oekonomie und Management gilt als größte private Hochschule Deutschlands. Sie hat fast 50 000 Studenten, ist vom Wissenschaftsrat akkreditiert und betreibt bundesweit 29 Studienzentren, demnächst auch in Saarbrücken.